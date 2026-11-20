El Gobierno de Venado Tuerto realizó el viernes 20 de noviembre una nueva entrega de ropa de trabajo para el personal municipal correspondiente a la temporada de verano, con un total de 3.378 prendas adquiridas.

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Además, se informó que la compra de indumentaria para el invierno, que incluye otras 5.820 unidades, está en proceso de adjudicación tras la apertura de sobres de la licitación pública número 26/2026, realizada el 4 de noviembre.

Esta política de provisión de indumentaria para trabajadores municipales se mantiene desde diciembre de 2019, bajo la gestión del intendente Leonel Chiarella. La entrega abarca a empleados de distintas áreas, tanto para quienes realizan tareas en la vía pública como para quienes cumplen funciones administrativas.

Desde el inicio de esta política, el municipio llevó adelante 14 licitaciones públicas, divididas en siete para la temporada de verano y siete para la de invierno, que en conjunto suman 66.697 prendas entregadas.

De ese total, 42.108 corresponden a indumentaria de invierno y 24.589 a la de verano. Esta continuidad permitió sostener la provisión incluso durante la pandemia y en períodos de alta inflación.

La primera licitación se concretó en agosto de 2020, con la compra de 4.147 prendas. Desde entonces, las adquisiciones se adaptan a las necesidades específicas de cada sector municipal.

La indumentaria entregada incluye calzado de seguridad, pantalones cargo, camisas, remeras, chombas, camperas de abrigo, buzos polar y zapatillas de cuero, entre otros elementos. Para el personal administrativo se prevén pantalones de vestir y camisas.

La Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, gestiona estas compras mediante licitaciones públicas. En estos años, 12 empresas fueron adjudicatarias, con la participación de entre cuatro y siete proveedores en cada proceso.

La continuidad de esta política busca garantizar que los trabajadores municipales cuenten con la ropa adecuada para desempeñar sus tareas en los servicios públicos y en las distintas dependencias del gobierno local.