El Gobierno de Venado Tuerto comunicó la modalidad de prestación de los servicios municipales para el lunes 23 de noviembre, día en que se traslada el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Foto: Redes sociales

La recolección nocturna de residuos domiciliarios se realizará con normalidad el domingo 22 y el lunes se implementará una recolección diferenciada. La Dirección de Espacios Públicos y el área de Obras Públicas mantendrán guardias mínimas durante esa jornada.

El Cementerio Municipal, el Aeródromo y la Playa de Camiones funcionarán con normalidad. En cambio, el Vivero y el Parque Municipal no tendrán actividad, aunque contarán con guardias mínimas.

La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos operará de 6 a 12 horas, para luego pasar a guardia mínima.

El Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) circulará con una unidad por línea. La Terminal de Ómnibus y la Oficina de Taxis y Remises permanecerán cerradas, al igual que la Demarcación Vial y el Sistema de Estacionamiento Medido, que no tendrán actividad.

El mantenimiento de semáforos contará con guardia las 24 horas. Control Urbano también mantendrá guardias mínimas.

Las oficinas de Licencias de Conducir y el Centro de Documentación Rápida (CDR) no atenderán al público, y la Cabina Sanitaria estará sin actividad.

En materia de salud, la atención para adultos se realizará únicamente con demanda espontánea de 8 a 20 horas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Falucho y Vuelta de Obligado. Los demás efectores permanecerán cerrados.

No habrá atención al público en el Palacio Municipal ni en las dependencias descentralizadas durante el feriado trasladado.

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