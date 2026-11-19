El Ministerio de Cultura de Santa Fe confirmó el jueves 19 de noviembre el grupo oficial de bailarines que representará a la provincia en la séptima luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se realizará en enero de 2027.

Foto: Redes sociales

El cuerpo de baile está integrado por 40 artistas, 25 mujeres y 15 varones, provenientes de más de veinte localidades santafesinas. Entre ellos, cinco son del departamento General López: Camila Sevillano, Guillermina Zeballos y Joaquín Oliva, de Venado Tuerto; y Brian Beltrán y Camilo García de la Cruz, de Firmat.

Los ensayos para la presentación oficial comenzarán el sábado 28 de noviembre, un mes antes del espectáculo previsto para el 29 de enero en el escenario Atahualpa Yupanqui, ubicado en la plaza Próspero Molina de Cosquín.

La selección de los bailarines se realizó tras cinco instancias presenciales en distintas ciudades de la provincia durante fines de octubre: Rosario, Venado Tuerto, Sunchales, Avellaneda y Santa Fe. En Venado Tuerto, la audición tuvo lugar el 27 de octubre en el Teatro Ideal, con la participación de unos 50 bailarines de la región.

Este año, la delegación santafesina rendirá homenaje al papel fundamental de la mujer en la construcción cultural de la provincia, destacando su aporte en la música, la poesía y la historia, desde la confección del poncho santafesino hasta la creación de la primera bandera argentina.

Además de los representantes del sur santafesino, la delegación incluye artistas de Avellaneda, Bustinza, Casilda, Diego de Alvear, El Trébol, Gálvez, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Jorge, San Justo, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Sunchales, Totoras, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez y Villa Guillermina.

El comité evaluador destacó la diversidad territorial del grupo, que busca representar a toda la provincia en uno de los festivales folklóricos más importantes del país.

Notas relacionadas