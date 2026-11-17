El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) emitió un comunicado el martes 17 de noviembre en el que cuestionó la falta de controles técnicos en las obras realizadas por Metrogas, luego de la explosión ocurrida el viernes 13 en Remedios de Escalada, Lanús, que causó un fallecido, heridos graves y numerosos damnificados.

Foto: Redes sociales

La entidad expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y los vecinos afectados, y destacó la labor de bomberos, Defensa Civil y equipos de salud durante el operativo de emergencia. Aunque señaló que corresponde a la Justicia determinar las causas y responsabilidades del siniestro, el CIPBA ofreció colaboración técnica para los análisis que se realicen.

El comunicado advirtió sobre la ausencia de un ingeniero matriculado que asumiera la responsabilidad técnica en los trabajos realizados por Metrogas. Según el Colegio, la empresa solo solicitó el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir el contrato profesional visado por la entidad, lo que implica una falta de control sobre las obras de infraestructura en la vía pública.

Además, el CIPBA señaló que continúan registrándose fugas de gas en distintas zonas de Lanús, lo que genera preocupación entre los vecinos y comerciantes afectados por la explosión.

La entidad también apuntó contra EXGADET, la empresa contratista involucrada, que había sido intimada mediante carta documento el 3 de diciembre de 2025. En el plano provincial, el Colegio reclamó que el Tribunal de Cuentas de Buenos Aires verifique que los municipios exijan el cumplimiento de las normativas que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y los aportes previsionales en las obras y permisos autorizados.

A nivel nacional, el CIPBA recordó que desde hace siete años no se aprueba la norma NAG-225, que establece un Sistema Integral de Matriculación para Instaladores de Gas, cuyo proyecto fue sometido a consulta pública en 2019. Según la entidad, cada obra en la vía pública, especialmente las relacionadas con gas y energía eléctrica, debe contar con la intervención profesional adecuada debido a los riesgos que implican.

Finalmente, el Colegio de Ingenieros lamentó que sus advertencias previas sobre situaciones similares presentadas ante organismos reguladores como OCEBA y empresas como EDESUR y Metrogas no hayan recibido respuestas acordes a la gravedad de los planteos.

"La tragedia de Remedios de Escalada vuelve a poner en discusión una cuestión central: quién controla las obras que se realizan sobre las redes de servicios públicos y quién garantiza que detrás de cada intervención exista un profesional capacitado que asuma efectivamente la responsabilidad técnica", concluyó el comunicado.

Notas relacionadas