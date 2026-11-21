Una discusión entre dos hombres en el barrio oeste de Rosario terminó con un disparo en la cabeza de uno de ellos el viernes 20 de noviembre por la noche.

Foto: Redes sociales

El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 horas en la zona de Fraga al 3500. La víctima, un hombre de 46 años, fue trasladada a un hospital local donde permanece internado en terapia intensiva.

El agresor, cuya identidad no fue difundida, huyó del lugar y continúa prófugo. Las autoridades policiales realizan tareas de búsqueda para dar con su paradero.

Por el momento, no se informaron detalles sobre el motivo de la discusión ni sobre la relación entre ambos hombres. La investigación está en curso a cargo de la fiscalía local.

Este episodio se suma a otros hechos de violencia registrados en Rosario en las últimas semanas, que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a la comunidad.

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