Detienen a mujer tras violento episodio en San Vicente
Un episodio violento ocurrido durante una cena en San Vicente derivó en la detención de una mujer de 32 años en Rosario, informó la policía el viernes 20 de noviembre.
Foto: Redes sociales
Según indicaron, durante la reunión un hombre fue maniatado y amenazado con un cuchillo. El hecho ocurrió meses atrás y motivó una investigación que concluyó con un allanamiento en una vivienda de Rosario.
En el operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a la mujer y secuestraron elementos relacionados con el caso, aunque no se detallaron los objetos encontrados.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el motivo del ataque y la participación de los involucrados. El hombre agredido no fue identificado públicamente.
El caso sigue bajo investigación judicial para determinar responsabilidades y posibles cargos contra la detenida.
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