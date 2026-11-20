Un episodio violento ocurrido durante una cena en San Vicente derivó en la detención de una mujer de 32 años en Rosario, informó la policía el viernes 20 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Según indicaron, durante la reunión un hombre fue maniatado y amenazado con un cuchillo. El hecho ocurrió meses atrás y motivó una investigación que concluyó con un allanamiento en una vivienda de Rosario.

En el operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a la mujer y secuestraron elementos relacionados con el caso, aunque no se detallaron los objetos encontrados.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el motivo del ataque y la participación de los involucrados. El hombre agredido no fue identificado públicamente.

El caso sigue bajo investigación judicial para determinar responsabilidades y posibles cargos contra la detenida.

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