Un hombre con antecedentes penales fue condenado a un año de prisión efectiva tras ser declarado responsable del robo de una bicicleta en Firmat. La sentencia se dictó esta semana mediante un procedimiento abreviado.

El hecho ocurrió el miércoles 16 de septiembre al mediodía, cuando el acusado sustrajo el rodado que estaba estacionado en la vereda del Firmat Foot Ball Club, según confirmó la fiscal Ana Belén Stampella, de la Unidad Fiscal de Firmat.

La víctima advirtió el robo y logró obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Vecinos reconocieron al presunto autor en las grabaciones, lo que permitió localizar y recuperar la bicicleta pocas horas después. Además, se aportaron datos a la Justicia para que se emitiera una orden de detención.

Tras la identificación y detención del sospechoso, se constató que contaba con múltiples causas previas, siendo reincidente por séptima vez. En el marco del juicio abreviado, el acusado admitió su responsabilidad por hurto calificado.

El juez homologó el acuerdo y dictó la pena de un año de prisión efectiva, que deberá cumplir en cumplimiento inmediato.

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