Vuelco de patrullero tras choque con auto en barrio Unión y Progreso
Un accidente entre un patrullero de la Policía de Santa Fe y un automóvil particular ocurrió el sábado 21 de noviembre cerca de las 6 en la esquina de Lavaisse y Belgrano, en el barrio Unión y Progreso, zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Foto: Redes sociales
El choque involucró a un Renault Clio, en el que viajaban dos mujeres de 27 y 28 años, y al móvil policial N°12.812. Como consecuencia del impacto, el patrullero volcó.
Un oficial que se encontraba en el patrullero fue asistido y trasladado a la sede policial para recibir atención. Las dos mujeres que iban en el Renault Clio también recibieron asistencia tras el accidente.
Personal de la Comisaría Quinta intervino en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Además, se notificó a las autoridades de la Unidad Regional I, dado que uno de los vehículos involucrados es un móvil policial.
Por el momento, no se informaron detalles sobre las causas del siniestro ni el estado de salud de los involucrados.
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