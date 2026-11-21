El sábado 21 de noviembre, en la Ruta Nacional 33, se reparó un pozo de grandes dimensiones ubicado a aproximadamente mil metros antes de Villada, en el tramo entre Firmat y esa localidad. Este bache fue el causante de un accidente ocurrido días atrás en el que dos trabajadores de la construcción de Firmat sufrieron una violenta caída en motocicleta.

El siniestro se produjo alrededor de las 5:30 de la madrugada cuando ambos hombres circulaban rumbo a Chabás para comenzar su jornada laboral. Al impactar contra el pozo, perdieron el control del vehículo y fueron despedidos unos 15 metros sobre el asfalto.

Como consecuencia, la motocicleta sufrió daños severos, con la rueda trasera destruida y la llanta deformada. Uno de los ocupantes recibió un corte profundo en un codo que requirió atención médica urgente y puntos de sutura, mientras que el otro sufrió lesiones leves. Vecinos de la zona señalaron que el accidente pudo haber tenido consecuencias más graves si hubiera habido mayor tránsito en ese horario.

Las tareas de bacheo fueron realizadas por una empresa contratada por la concesionaria a cargo del corredor vial. Esta información se basa en que días antes Vialidad Nacional había comunicado que supervisaba trabajos de mantenimiento en esa ruta ejecutados por la concesionaria.

Uno de los afectados, Brian, expresó su preocupación por la falta de auxilio de otros vehículos tras la caída y por la pérdida de su único medio de transporte para ir a trabajar, además de la incertidumbre sobre quién se hará cargo de los daños materiales ocasionados por el estado del camino.

La reparación del pozo busca evitar nuevos accidentes en esta ruta que conecta varias localidades del sur santafesino y es transitada diariamente por trabajadores y transportistas.

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