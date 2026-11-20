El viernes 20 de noviembre, el Municipio de Lanús presentó un proyecto de ley ante la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar el Estado de Emergencia en el distrito, tras la explosión fatal ocurrida el 13 de noviembre en Remedios de Escalada.

Foto: Redes sociales

El proyecto propone que la emergencia se extienda por 180 días y abarque aspectos sociales, habitacionales, patrimoniales, económicos, comerciales, alimentarios, ambientales, urbanos y de infraestructura del servicio público de gas en el municipio.

La iniciativa busca brindar asistencia a las personas afectadas por el siniestro ocurrido en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde dos personas fallecieron. Además, se solicita la eximición del pago de impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, para vecinos y comerciantes damnificados.

Horas antes, el Municipio de Lanús decretó tres días de duelo oficial en memoria de las víctimas fatales. La causa se encuentra bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades del hecho.

El Estado de Emergencia, de aprobarse, permitirá implementar medidas urgentes para atender las necesidades inmediatas de los afectados y facilitar la recuperación de la zona afectada.

El siniestro generó preocupación en la comunidad local y puso en foco la seguridad en la infraestructura del servicio de gas, tema que continúa bajo análisis por parte de las autoridades municipales y judiciales.

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