El viernes 20 de noviembre, en Londres, el español Carlos Alcaraz cerró la fase de grupos de las ATP Finals con una victoria sobre el italiano Flavio Cobolli. Alcaraz se impuso en sets corridos, 6-4 y 6-1, en un partido que duró una hora y cinco minutos.

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Con este triunfo, Alcaraz completó un recorrido perfecto en la fase inicial, tras haber vencido previamente al estadounidense Frances Tiafoe y al ruso Daniil Medvedev, también en sets corridos. El tenista español, ubicado tercero en el ranking ATP y segundo preclasificado en el torneo, aseguró así su pase a las semifinales.

Su próximo rival será el estadounidense Ben Shelton, tercer cabeza de serie, quien logró su clasificación tras derrotar al español Rafael Jódar. Shelton es entrenado por Juan Carlos Ferrero, ex entrenador de Alcaraz. El historial entre Alcaraz y Shelton muestra un dominio del español por 4-1, aunque este año se repartieron victorias en dos encuentros: Shelton ganó en los cuartos del US Open y Alcaraz en la final del Masters de París.

La ATP Finals reúne a los ocho mejores jugadores del año y continuará este viernes con el partido entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe, que definirá al último semifinalista. El ganador de ese encuentro enfrentará al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo.

El torneo es uno de los eventos más importantes del calendario tenístico y la actuación de Alcaraz lo posiciona como uno de los favoritos para quedarse con el título.

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