Un hombre de 73 años perdió la vida el martes 17 de noviembre por la noche tras sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 en la intersección de avenida Blas Parera y French, en la zona norte de la capital provincial.

Foto: Redes sociales

Según informaron, el motociclista fue encontrado caído junto a su vehículo sobre la vereda luego de que se produjera un derrape. Personal del servicio de emergencias 107 llegó al lugar tras el aviso y asistió a la víctima.

El hombre presentaba una herida cortante y un traumatismo en la cabeza. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento en el sitio.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni si hubo otros vehículos involucrados. La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes.

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