Un camión impactó contra el frente de una vivienda en la zona norte de la ciudad de Santa Fe el lunes 16 de noviembre por la tarde. El conductor quedó atrapado dentro de la cabina tras el choque.

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Personal de emergencia acudió al lugar para asistir al hombre y realizar las tareas de rescate. Posteriormente, se le realizaron controles que detectaron que el conductor llevaba objetos no especificados y que había consumido sustancias antes de manejar.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y las responsabilidades correspondientes. No se reportaron otras personas heridas en el incidente.

En este marco, se reforzaron los controles de tránsito en la ciudad para prevenir situaciones similares y garantizar la seguridad vial.

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