Tragedia en Venado Tuerto: un motociclista murió tras chocar contra una camioneta estacionada

Un hombre de 43 años perdió la vida durante la madrugada de este martes 10 de noviembre en Venado Tuerto, luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras circulaba en motocicleta por la intersección de las calles Francia y Pellegrini.

El hecho se registró alrededor de la medianoche y movilizó a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal del servicio de emergencias médicas.

De acuerdo con la información difundida, la víctima fue identificada como Dante P., quien conducía una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos.

Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el motociclista habría perdido el control del rodado y terminó impactando contra una camioneta Chevrolet S10 gris que se encontraba estacionada sobre el lateral oeste de calle Pellegrini.

El operativo de emergencia

El aviso a los servicios de emergencia se produjo minutos después de la medianoche. Personal de la Comisaría 2ª y Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto acudieron al lugar para intervenir en el siniestro.

Al llegar, los equipos de asistencia encontraron al motociclista tendido sobre la calzada, inconsciente y con lesiones producto del impacto.

Ante la situación, los bomberos comenzaron inmediatamente con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se coordinaba la intervención de los profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Fue trasladado al hospital, pero no lograron salvarle la vida

Luego de la primera asistencia, el hombre fue ingresado a una ambulancia del 107 para su traslado al centro de salud local.

Durante el recorrido, el personal sanitario continuó realizando maniobras de soporte cardiorrespiratorio debido a la gravedad de su estado.

Sin embargo, alrededor de la 1 de la madrugada, desde el establecimiento médico se comunicó que el motociclista había ingresado sin signos vitales.

Pese al trabajo de los equipos de emergencia, no fue posible revertir el cuadro.

Investigan las circunstancias del choque

Según los primeros datos, en el accidente intervino una motocicleta en circulación y una camioneta que permanecía estacionada.

La Chevrolet S10 pertenece a un hombre de 32 años, aunque no se informó que estuviera dentro del vehículo al momento del impacto.

La reconstrucción preliminar indica que el motociclista habría perdido el dominio de la unidad antes de colisionar. No obstante, todavía no se determinaron oficialmente los motivos que provocaron el siniestro.

Las actuaciones correspondientes buscarán establecer la mecánica del accidente y las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Por el momento, no trascendieron conclusiones periciales ni información adicional sobre posibles factores que hayan intervenido en el hecho.