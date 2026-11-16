El lunes 16 de noviembre, Javier salió en bicicleta y no llegó a su destino en la provincia de Santa Fe. La familia informó que creían que la deuda que mantenían con un prestamista estaba saldada, pero este último insistía en el pago de intereses adicionales.

Foto: Redes sociales

Hasta el momento, la Justicia no confirmó si la desaparición de Javier está vinculada con el conflicto financiero. Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias del caso.

La familia permanece a la espera de novedades y solicita cualquier información que pueda ayudar a localizar a Javier. No se brindaron detalles sobre la descripción física ni el lugar exacto de la desaparición.

En este marco, la causa sigue abierta y se esperan avances en las próximas horas para esclarecer si existe relación directa entre la disputa económica y la desaparición del joven.

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