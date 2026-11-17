Un hombre de 39 años fue detenido el lunes por la tarde en barrio Las Flores, en el sur de Rosario, tras una denuncia por violencia de género recibida en la Central de Emergencias 911.

El hecho ocurrió cerca de las 14.30 en Pasaje Cala al 7300, cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II acudió al lugar tras un llamado telefónico que alertó sobre una agresión.

Leé también: Detienen a dos jóvenes tras disparos contra una casa en Rosario

Al llegar, los efectivos encontraron a varias personas discutiendo en la vía pública. Tras dispersar el grupo, entrevistaron a una mujer de 36 años que relató que su pareja la había agredido físicamente al salir de la casa, tras una discusión que él mantenía con otro familiar.

Según la víctima, el hombre la tomó del cabello en varias ocasiones. Otra familiar fue quien realizó la llamada al 911 para pedir ayuda.

Con la manifestación de la mujer y su voluntad de iniciar acciones legales, la policía procedió a la aprehensión del agresor, identificado como Elian Ariel G., y lo trasladó a la Comisaría 21ª de la Unidad Regional II, correspondiente a la jurisdicción.

Según datos oficiales, los registros de los primeros diez meses de 2026 muestran una disminución en casos de violencia de género en comparación con el mismo período del año anterior.

El subsecretario de Atención a la Emergencia, Pablo Polito, destacó los avances en materia de seguridad logrados por el sistema 911 en el departamento La Capital durante este año.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas