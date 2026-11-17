Dos accidentes de tránsito protagonizados por conductores bajo los efectos del alcohol se registraron en Rosario durante la madrugada del martes 17 de noviembre. En uno de los casos, el conductor también dio positivo en un test de consumo de cocaína.

Foto: Redes sociales

El primer incidente ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en la intersección de Casiano Casas y Esquivel. Un camión perdió el control y chocó contra el frente de una vivienda, quedando incrustado en la cochera de la propiedad. La Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Rosario intervino junto con efectivos de Gendarmería.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre y además resultó positivo en consumo de cocaína. Las actuaciones administrativas fueron remitidas al Tribunal de Faltas, que determinará las sanciones correspondientes.

El segundo choque se produjo cerca de las 6.20 en avenida Nuestra Señora del Rosario al 600. Un conductor que manejaba un Fiat Palio blanco perdió el control y colisionó contra un Fiat Argo gris estacionado. Tras la intervención policial, agentes de Tránsito realizaron un control de alcoholemia que registró 0,72 gramos de alcohol por litro de sangre.

El vehículo fue trasladado al corralón municipal y las actuaciones también quedaron a disposición del Tribunal de Faltas. En ambos casos no se reportaron heridos, pero sí daños materiales.

Estos hechos se suman a los controles de tránsito que buscan reducir accidentes vinculados al consumo de alcohol y drogas en la ciudad de Rosario.

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