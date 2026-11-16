Dos viviendas ubicadas en la misma cuadra de Arroyito, Santa Fe, fueron blanco de robos durante la madrugada del lunes 16 de noviembre.

Foto: Redes sociales

En uno de los casos, una mujer jubilada fue despertada por golpes mientras delincuentes ingresaban a su casa. En la vivienda contigua, que pertenece a la madre de un director técnico reconocido, los ladrones revolvieron todo en busca de objetos de valor.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron qué elementos fueron sustraídos ni el tiempo que los delincuentes permanecieron dentro de las propiedades. La investigación continúa abierta para esclarecer estos detalles.

La policía local trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en la identificación de los responsables. Por ahora, no se reportaron detenciones relacionadas con estos hechos.

Estos episodios generan preocupación en la comunidad de Arroyito, que espera respuestas y medidas de seguridad para evitar futuros incidentes similares.

Notas relacionadas