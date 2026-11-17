Un incendio afectó un comercio en la ciudad de Santa Fe durante la madrugada del martes 17 de noviembre. El dueño del local llegó cerca de las 3 de la mañana y al revisar las instalaciones detectó el fuego en el interior.

Foto: Redes sociales

El siniestro provocó la destrucción de parte de la mercadería almacenada, lo que motivó la intervención del cuerpo de bomberos. Según indicaron, las tareas de control y extinción del incendio demandaron más de una hora.

No se reportaron personas heridas ni se detallaron las causas que originaron el fuego. En este marco, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el motivo del incidente.

El comercio afectado permanece cerrado mientras se evalúan los daños y se realizan las tareas de limpieza y reparación.

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