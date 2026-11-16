Detienen a motociclista tras persecución en microcentro de Rosario

Una persecución policial terminó con la detención de un motociclista en el microcentro de Rosario el sábado pasado, según informaron fuentes oficiales.

El operativo comenzó minutos después de las 14, cuando un binomio de la Brigada Motorizada que patrullaba la zona de Sarmiento y Urquiza detectó a un hombre que circulaba en una Honda Wave negra y desobedeció la orden de detenerse.

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El motociclista, identificado como Mauricio Valentín G., de 23 años, huyó por distintas calles del centro de la ciudad, incluso en contramano, mientras era seguido por los agentes de la Unidad Regional II con apoyo del Comando Radioeléctrico.

Durante la persecución, operadores del sistema provincial de monitoreo de la Central 911 realizaron el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia, lo que permitió a la policía mantener el control de la situación.

El hombre fue aprehendido en Mitre al 1200, donde se constató que había arrojado un teléfono celular Samsung S24 Ultra negro en la intersección de Presidente Roca y San Lorenzo. El dispositivo fue secuestrado por la policía.

En el mismo procedimiento, se incautó otro celular, marca Motorola gris con funda naranja, y la motocicleta utilizada por el detenido.

Durante la persecución, un suboficial de la Brigada Motorizada fue embestido por un Volkswagen Suran gris conducido por un hombre de 72 años en Mitre y San Juan. El agente sufrió escoriaciones leves en pierna y brazo derechos y recibió atención médica en el lugar sin necesidad de traslado.

Además de la detención de Mauricio Valentín G., se informó que dos personas más fueron arrestadas en el operativo, dos de ellas con pedido de captura vigente, y otras dos quedaron a disposición de la Justicia por atentado y resistencia a la autoridad. También se secuestraron bengalas de humo.

Por otro lado, a dos semanas de la reunión de la Mesa Provincial de Seguridad Rural en San Cristóbal, se entregaron tres antenas Starlink a la Guardia Rural, indicaron desde el gobierno provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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