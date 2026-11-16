El lunes 16 de noviembre, el agua del río Paraná avanzó sobre el paraje El Chaquito, en Monte Vera, provocando la inundación de la primera vivienda de la zona. Según relataron los vecinos, el nivel del agua aumentaba aproximadamente 100 milímetros cada dos horas, lo que generó una situación de emergencia en la comunidad.

Foto: Redes sociales

Los residentes de El Chaquito intentaron sacar sus pertenencias y proteger sus hogares ante la creciente del río. La zona, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, ya había sido afectada en días anteriores por el avance del agua, que obligó a restringir el acceso al paraje La Costa, según se informó en reportes previos.

Las autoridades locales aún no emitieron un informe oficial sobre las medidas a tomar o el estado actual de la situación. En este marco, los vecinos permanecen atentos a la evolución del nivel del Paraná y a posibles nuevas crecidas que puedan afectar más viviendas.

La creciente del río Paraná es un fenómeno que afecta periódicamente a varias localidades ribereñas de Santa Fe, generando complicaciones en la infraestructura y el día a día de los habitantes. En Monte Vera, el avance del agua en El Chaquito representa un nuevo foco de atención para las autoridades y la comunidad.

Se recomienda a quienes viven en zonas cercanas al río mantenerse informados y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia en caso de que la situación se agrave.

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