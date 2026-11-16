Vecinos del barrio Fomento 9 de Julio, ubicado en la ciudad de Santa Fe, denunciaron el lunes 16 de noviembre una serie de robos y hechos de inseguridad que afectan a la zona desde hace varios meses.

Foto: Redes sociales

El sector comprendido por las calles 9 de Julio, Pedro Zenteno, Urquiza y 4 de Enero, junto con pasajes y calles aledañas, es escenario de movimientos sospechosos y delitos que alteran la vida cotidiana de las familias. Los habitantes señalaron que la inseguridad modificó sus hábitos: evitan salir de noche, dejaron de reunirse en las veredas y tienen temor incluso para realizar actividades habituales como sacar la basura o permitir que los niños jueguen en la calle.

Una vecina identificada como Cecilia relató que hace aproximadamente una semana su vivienda fue ingresada y sufrió el robo de documentación, dinero, tarjetas y papeles de sus hijos. Además, mencionó que durante el día observan personas extrañas y por la noche escuchan ruidos en los techos. Otra residente contó que también le sustrajeron objetos de su automóvil y que estos hechos se volvieron frecuentes en el barrio.

Los vecinos crearon un grupo de WhatsApp para mantenerse alertas ante cualquier situación sospechosa. Aseguraron que, aunque la Policía responde con rapidez cuando llaman al 911, algunas personas detenidas por la fuerza de seguridad vuelven a circular por el barrio al día siguiente, lo que genera frustración y temor.

En relación con la presencia de posibles puntos de venta de drogas y lugares donde se ocultarían elementos robados, los vecinos expresaron su preocupación y señalaron que cuentan con registros de cámaras de seguridad que podrían aportar pruebas.

Genaro, otro vecino, indicó que ya elevaron notas al Ministerio de Seguridad provincial y están buscando otras medidas para mejorar la situación. El reclamo central es recuperar la tranquilidad y poder usar los espacios públicos sin miedo.

"Ahora los que estamos atrás de las rejas somos nosotros y ellos caminan por la calle como si nada, a cualquier hora", resumió Genaro durante un móvil del programa Una Tarde A La Vez.

La situación en Fomento 9 de Julio refleja un problema de inseguridad que afecta a distintas familias y que, según los vecinos, requiere una respuesta más efectiva por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en el barrio.

Notas relacionadas