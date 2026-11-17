Entre enero y octubre de 2026, Rafaela registró una disminución del 21,6% en los delitos predatorios en comparación con el mismo período del año anterior. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, se contabilizaron 2.751 hechos, frente a los 3.509 registrados en los primeros diez meses de 2025.

El descenso se mantuvo mes a mes, con septiembre y octubre como los meses con menor cantidad de delitos predatorios desde enero de 2023. En particular, octubre tuvo 199 hechos, un 40,6% menos que el promedio mensual histórico.

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En cuanto a la violencia, la ciudad tuvo dos homicidios en el período analizado, la cifra más baja desde 2014. Esto representa una reducción del 67,2% respecto del promedio anual de 6,1 homicidios registrado entre 2014 y 2025.

Estos datos fueron presentados durante el Foro de Seguridad de Rafaela, organizado por la Municipalidad y con la participación de representantes de Fiscalía, concejales, asociaciones civiles y vecinales. La exposición estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó que el informe incluyó un seguimiento mensual de los delitos predatorios basado en las incidencias del 911, con una serie histórica desde enero de 2023. También se analizaron los tiempos de respuesta ante emergencias y la evolución de los homicidios.

Montenotte destacó que el sistema de emergencias 911 tiene un tiempo de respuesta promedio inferior a los siete minutos para incidencias generales, y aún menor para eventos de alta prioridad.

Además, el seguimiento se realizó a través del sistema de monitoreo provincial en coordinación con la Unidad Regional II. Durante estos procedimientos, se detuvo a un hombre por desobediencia, quien intentó descartar un celular presuntamente robado. También se informó que dos detenidos tenían pedido de captura y otros dos fueron puestos a disposición de la Justicia por atentado y resistencia a la autoridad. En los operativos se secuestraron bengalas de humo.

Estos indicadores forman parte de la política de seguridad que impulsa el Gobierno provincial en toda Santa Fe, con el objetivo de mejorar la prevención y respuesta ante hechos delictivos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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