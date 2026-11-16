911 y Policía detuvieron a 373 personas en Santa Fe en 2026

Entre el 1 de enero y el 28 de octubre de 2026, la Central 911 de la ciudad de Santa Fe colaboró en la detención de 373 personas, según informaron fuentes oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

El trabajo conjunto entre la Sección Monitoreo del 911 y la Policía provincial permitió intervenir en 255 procedimientos, que incluyeron tanto acciones preventivas como reactivas. Estas intervenciones se apoyaron en el seguimiento de cámaras de videovigilancia y la coordinación con efectivos en la calle.

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Según detallaron, 84 de estos procedimientos fueron iniciados a partir de situaciones detectadas directamente por los operadores de las cámaras. Estas acciones derivaron en el traslado de 129 personas, entre ellas 116 hombres y 14 mujeres. Además, se secuestraron siete armas de fuego, 15 armas blancas, una réplica, dos elementos vinculados con estupefacientes, un arma de aire comprimido, 22 objetos de diversa índole y ocho vehículos.

Por otro lado, en los procedimientos reactivas, el monitoreo aportó información clave para el desarrollo de las intervenciones policiales, incluso cuando los involucrados se desplazaban fuera del alcance visual directo de las cámaras.

El subsecretario de Atención a la Emergencia, Pablo Polito, destacó que el sistema de videovigilancia provincial, integrado con el 911 y el sistema Lince, no solo facilita el trabajo en hechos de flagrancia sino que también contribuye a desalentar delitos predatorios que afectan a comerciantes y vecinos.

Entre los detenidos, dos tenían pedidos de captura vigentes y otros dos fueron puestos a disposición de la Justicia por atentado y resistencia a la autoridad. Además, se secuestraron bengalas de humo en algunas intervenciones.

En uno de los procedimientos, la Unidad Regional II detuvo a un hombre por desobediencia, quien intentó descartar un teléfono celular presuntamente robado, seguimiento que se realizó a través del sistema de monitoreo provincial.

Este sistema de videovigilancia complementa las tareas de patrullaje y recorridas a pie, permitiendo detectar situaciones delictivas, aportar información en tiempo real y orientar a los efectivos policiales en el territorio.

Los datos reflejan el aporte de la tecnología y la coordinación entre la Central 911 y la Policía de Santa Fe para la prevención y esclarecimiento de delitos en la ciudad capital durante los primeros diez meses del año.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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