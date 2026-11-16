Durante el último fin de semana, la Imprenta Oficial del Gobierno de la provincia de Santa Fe fue víctima de un robo que afectó a ocho equipos de aire acondicionado, según se constató el lunes 16 de noviembre al inicio de la jornada laboral.

Foto: Redes sociales

El establecimiento está ubicado en avenida Peñaloza al 5400, en la intersección con Milenio de Polonia, en la capital provincial. Los primeros daños se habrían registrado la semana pasada, pero el episodio más grave ocurrió durante el fin de semana, cuando los delincuentes ingresaron nuevamente y provocaron destrozos mayores.

Según la información recogida en el lugar, los autores del robo habrían accedido por un sector lateral del edificio, superando un paredón alto con vidrios en la parte superior. Desde allí, avanzaron por los techos hasta llegar al patio trasero, donde estaban instalados los equipos de refrigeración.

En total, resultaron afectados seis aires acondicionados industriales de 18.000 frigorías y dos equipos tipo split. Los trabajadores descubrieron los daños al llegar el lunes a la mañana.

Las estimaciones preliminares indican que los costos de reparación y reposición superarían los 50 millones de pesos. El edificio cuenta con cámaras de seguridad en el ingreso principal, aunque no se confirmó la existencia de dispositivos de vigilancia en el patio trasero, donde se produjo el robo.

Hasta el momento, no se informó sobre detenciones relacionadas con el hecho. Las autoridades continúan con la investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ingreso y el robo.

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