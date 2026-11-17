Un incendio consumió por completo un automóvil Renault 9 en la tarde del lunes 16 de noviembre sobre la Ruta Nacional N° 8, en Venado Tuerto. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:08 horas a la altura del kilómetro 379, en el sector conocido como la curva de Syngenta.

Foto: Redes sociales

El vehículo, un Renault 9 color bordó, comenzó a incendiarse en la zona del motor y las llamas se extendieron rápidamente hacia el habitáculo delantero. El único ocupante, un hombre de 78 años identificado como Alberto, logró salir ileso del rodado antes de que el fuego se propagara.

Una dotación de Bomberos Voluntarios llegó al lugar y desplegó una línea de devanadera para controlar el incendio. Para extinguir las llamas, utilizaron aproximadamente 1.200 litros de agua. Luego realizaron tareas de enfriamiento y verificaron que no quedaran riesgos en la zona.

En el operativo también participó personal de Gendarmería Nacional, que colaboró en el ordenamiento preventivo del tránsito sobre la ruta mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

El siniestro causó la pérdida total del vehículo, aunque no se registraron heridos. Las causas del incendio no fueron informadas y permanecen bajo investigación.

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