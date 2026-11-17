El martes 17 de noviembre, a las 14:20, se produjo un accidente de tránsito en el cruce de avenida Presidente Perón y ruta nacional 8, en Venado Tuerto.

Foto: Redes sociales

El siniestro vial involucró a un automóvil Renault Logan gris, conducido por un hombre de 50 años identificado como Rubén, y a un camión de caudales Mercedes Accelo 1016 verde, en el que viajaban Sebastián, de 36 años, junto a tres acompañantes.

Tras el impacto, los ocupantes del camión no sufrieron lesiones. En cambio, el conductor del automóvil recibió atención en el lugar por parte de bomberos y personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), y fue trasladado al hospital local para una evaluación médica.

En el operativo participaron efectivos de Tránsito y del 911, quienes colaboraron en el control del tránsito y la seguridad en la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.

Según indicaron los bomberos de Venado Tuerto, la rápida intervención permitió atender al herido y evitar mayores complicaciones en el lugar. Por el momento, no se informaron detalles sobre las causas del accidente ni el estado de salud del conductor trasladado.

La ruta 8 es una vía de tránsito frecuente en la región, y este tipo de incidentes genera preocupación por la seguridad vial en la zona. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir, especialmente en cruces y accesos a rutas nacionales.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales sobre el estado de los involucrados y las circunstancias que provocaron la colisión.

Notas relacionadas