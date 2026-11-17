La Universidad Nacional del Litoral (UNL) y otras casas de estudio públicas de Santa Fe advirtieron el martes 17 de noviembre que el funcionamiento de las universidades podría verse comprometido en 2027 debido a la insuficiencia de recursos previstos en el proyecto de Presupuesto Nacional.

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La rectora de la UNL, Laura Tarabella, señaló que la propuesta oficial asigna 7,3 billones de pesos para el sistema universitario, cifra que está un 30% por debajo de los 11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Tarabella recordó que la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada hace más de un año, aún no se cumple en su totalidad. Esta normativa establece la recomposición salarial para docentes y no docentes, además del financiamiento de becas estudiantiles, aspectos que enfrentan retrasos y motivan las medidas de fuerza que se mantienen desde hace semanas.

Durante la última semana, sindicatos del sector llevaron adelante paros y protestas que continuaron hasta el miércoles, en reclamo por la actualización salarial y el cumplimiento efectivo de la ley. La rectora reconoció la legitimidad de estas demandas y expresó preocupación por el impacto que las medidas de fuerza podrían tener en el calendario académico.

El presupuesto elaborado por el CIN incluye no solo los gastos de funcionamiento, sino también programas de extensión universitaria, ciencia y tecnología, y becas, elementos que, según Tarabella, son fundamentales para sostener el sistema público de educación superior.

Con el proyecto presupuestario próximo a ser tratado en el Congreso, las autoridades universitarias intensifican gestiones con legisladores y gobernadores para lograr una asignación más acorde a las necesidades planteadas. El debate en la Cámara de Diputados está previsto para el 25 de noviembre, fecha en la que se esperan nuevas movilizaciones y medidas de fuerza por parte de los sindicatos en defensa de la universidad pública.

El Comité Ejecutivo del CIN mantiene un seguimiento constante del conflicto y busca que los representantes provinciales respalden el reclamo durante la discusión parlamentaria.

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