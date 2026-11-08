Un egresado de la UTN Venado Tuerto recibirá un premio nacional de ingeniería

Valentino Mercanti, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Venado Tuerto, fue elegido para recibir el Premio “Ing. Isidoro Marín” 2026, una distinción que otorga la Academia Nacional de Ingeniería a graduados que se destacaron por su rendimiento académico durante la carrera universitaria.

El profesional integra una nómina de 64 egresados de universidades públicas y privadas de distintas provincias argentinas. La ceremonia de entrega se realizará el viernes 4 de diciembre, oportunidad en la que los seleccionados recibirán una medalla y un diploma.

Un reconocimiento al desempeño universitario

El Premio “Ing. Isidoro Marín” distingue a graduados de ingeniería que alcanzaron un nivel sobresaliente de preparación científico-técnica durante sus estudios.

Para acceder al reconocimiento, los postulantes deben cumplir determinados requisitos, entre ellos haber obtenido un promedio mínimo de ocho puntos en las materias específicas de la carrera y haber completado sus estudios como alumnos regulares dentro del plazo establecido.

Además, las carreras consideradas deben tener una duración mínima de cinco años.

Las universidades presentan a sus candidatos junto con la documentación académica correspondiente. Posteriormente, un jurado de la Academia Nacional de Ingeniería evalúa los antecedentes y determina quiénes recibirán la distinción.

La UTN Venado Tuerto estará representada

La selección de Mercanti incorpora a la Facultad Regional Venado Tuerto en una convocatoria nacional que reúne a graduados de distintas instituciones de educación superior.

Entre las universidades representadas se encuentran la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata y diferentes facultades regionales de la UTN.

En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, cada Facultad Regional puede participar individualmente del proceso de selección, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la Academia.

De esta manera, la sede venadense tendrá un egresado reconocido por su trayectoria académica en una ceremonia de alcance nacional.

Un premio que se entrega desde 1993

La distinción lleva el nombre del ingeniero Isidoro Marín, quien vivió entre 1921 y 2020 y fue integrante de la Academia Nacional de Ingeniería desde 1987.

Marín desarrolló una trayectoria vinculada a la investigación operativa y ocupó el cargo de vicepresidente segundo de la institución entre 1994 y 2012.

También participó en la creación del reconocimiento y presidió el jurado encargado de seleccionar a los profesionales distinguidos desde su primera edición, en 1993, hasta 2019.

El objetivo del premio es reconocer la formación académica de los nuevos ingenieros y destacar el trabajo de las universidades argentinas.

La entrega será en diciembre

Valentino Mercanti recibirá formalmente el Premio “Ing. Isidoro Marín” el próximo 4 de diciembre, junto con los restantes profesionales seleccionados en la edición 2026.

La ceremonia permitirá reconocer su desempeño durante la formación universitaria y la participación de la Facultad Regional Venado Tuerto en esta convocatoria nacional.