Obras públicas en Villa Cañás: proyectan invertir $1.271 millones en 2027

El Departamento Ejecutivo de Villa Cañás incluyó en el proyecto de presupuesto 2027 una previsión de inversiones en obras públicas por 1.271 millones de pesos.

El monto fue mencionado durante la sesión ordinaria número 680 del Concejo Municipal y forma parte de la planificación presentada para el próximo ejercicio.

Durante el análisis preliminar del documento, el concejal Guillermo Poli manifestó su preocupación por la relación entre las inversiones proyectadas y la necesidad de financiamiento que contempla el presupuesto.

Según explicó, el Municipio prevé obtener recursos adicionales por aproximadamente 1.714 millones de pesos, una cifra superior al total contemplado para obras públicas.

El interrogante sobre los recursos

Poli sostuvo que la concreción de las inversiones podría depender de la llegada de aportes no reintegrables y de la posibilidad de acceder a operaciones de crédito.

En ese marco, planteó que será necesario conocer cuáles son los proyectos que cuentan con financiamiento asegurado y cuáles dependen de ingresos todavía previstos.

También señaló que la ejecución de las obras podría verse condicionada si esos recursos no se obtienen.

Se trata de una evaluación formulada por el concejal durante el debate legislativo. La documentación disponible en la transcripción no permite establecer que todas las obras dependan exclusivamente de esas fuentes de financiamiento.

Terrenos e infraestructura para loteos

Entre las partidas mencionadas durante la intervención también aparecen aproximadamente 296 millones de pesos para adquisición de terrenos y 127 millones para infraestructura destinada a loteos.

Estas previsiones deberán analizarse junto con el resto del presupuesto para conocer su destino específico, los proyectos involucrados y sus mecanismos de ejecución.

Durante la sesión no se difundió un listado completo de las obras previstas para 2027 ni sus respectivos cronogramas.

El presupuesto sigue en análisis

El Concejo resolvió que el proyecto presupuestario continúe su tratamiento en comisión, con la participación de funcionarios del Departamento Ejecutivo.

La instancia permitirá solicitar precisiones sobre las inversiones, el origen de los recursos y la planificación de los trabajos.

Hasta que se complete ese tratamiento, los importes mencionados constituyen previsiones económicas y no autorizaciones definitivas para ejecutar cada una de las obras.