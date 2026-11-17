El martes 17 de noviembre, el Museo de la Constitución Nacional en Santa Fe mostró cómo la crecida del río Paraná afecta su entorno, con el agua avanzando sobre gran parte del predio y rodeando los espacios verdes del parque.

Foto: Redes sociales

El diseño del museo contempla esta dinámica del río, ya que su estructura principal está construida sobre pilares elevados que permiten que el agua circule por debajo sin afectar el edificio. De manera similar, los tres pilares que simbolizan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial permanecen visibles por encima del nivel del agua, a pesar de que el río cubre el espacio que los rodea.

El proyecto del Parque-Biblioteca, donde se ubica el museo, fue pensado para recuperar el espacio costero y resaltar sus características naturales, integrando la propuesta cultural con el paisaje ribereño. Entre sus objetivos está ofrecer un espacio público para la comunidad y promover una convivencia armoniosa con el río y su entorno.

La actual crecida del Paraná pone en evidencia esta relación entre la arquitectura, el espacio público y el paisaje natural, mostrando cómo el museo fue concebido para adaptarse a las condiciones cambiantes del río.

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