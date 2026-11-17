La crecida del río Paraná, potenciada por una tormenta reciente, causó desprendimientos en la barranca del Parque Sunchales, ubicado en la costa de Rosario. El martes 17 de noviembre, las autoridades restringieron el acceso a un tramo de entre 100 y 150 metros del paseo peatonal, ubicado entre los silos y Puerto Norte, debido al riesgo inminente de derrumbe.

Foto: Redes sociales

La erosión del terreno dejó parte de la losa de cemento suspendida en el aire y expuso las raíces de árboles de gran porte, lo que genera preocupación por la estabilidad de la zona. Un vecino que frecuenta el parque señaló que la señalización preventiva lleva instalada alrededor de quince días y advirtió sobre el peligro para quienes utilizan el sendero para hacer ejercicio, especialmente en horas de la tarde y noche.

Este tipo de inestabilidad no es nuevo en el Parque Sunchales. En años anteriores, se registraron problemas similares que obligaron a reubicar el vallado original. La principal preocupación actual es que la caída de árboles pueda arrastrar más pavimento hacia el río, afectando incluso construcciones cercanas.

El socavamiento se observa entre un ombú y un eucalipto, donde el piso cedió y la losa quedó suspendida, evidenciando la erosión activa del Paraná. La medida de cercar la zona busca prevenir accidentes y proteger la integridad de los transeúntes ante la posibilidad de que el terreno ceda definitivamente.

Las autoridades continúan monitoreando la situación para evaluar posibles intervenciones que estabilicen la barranca y permitan reabrir el paseo con seguridad.

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