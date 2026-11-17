El martes 17 de noviembre, el senador provincial Felipe Michlig y el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, inauguraron un nuevo aula en la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 255 “Malvinas Argentinas” de Hersilia. La obra forma parte del programa provincial “Mil Aulas” y busca mejorar la infraestructura educativa en el departamento San Cristóbal.

Foto: Redes sociales

El aula, equipada con mobiliario y sistema de climatización, es la segunda que se suma a esta institución y una de las 36 previstas en el programa. Según indicaron, esta inversión apunta a optimizar las condiciones de estudio para los estudiantes de la región.

Durante la misma jornada, se entregaron aportes económicos del Fondo de Financiamiento Educativo (PFI) y del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) a diversas instituciones de Hersilia. Entre los beneficiarios se encuentran escuelas, un centro terapéutico y una unión deportiva, que destinarán los fondos a gastos de funcionamiento, actividades de egreso y viajes de estudio.

El senador Felipe Michlig destacó la importancia de estas inversiones y agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Goity por responder a las demandas de las instituciones. Además, resaltó el trabajo conjunto con legisladores, autoridades comunales y directivos educativos para concretar las obras.

Michlig también valoró los avances logrados a través del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas, que permitió atender requerimientos de infraestructura y equipamiento en seis establecimientos educativos de Hersilia, lo que refleja el compromiso provincial con la educación local.

Por su parte, el ministro José Goity subrayó el rol central de la escuela como pilar social y destacó la labor diaria de docentes y equipos educativos. Reafirmó la importancia de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para cubrir las necesidades de los establecimientos.

La directora de la E.E.SO. N.º 255, Mariela Zaratte, expresó su satisfacción por el nuevo espacio y lo consideró un motor de crecimiento y oportunidades para los estudiantes. También reconoció las gestiones realizadas por la anterior directora para concretar la obra.

Con esta inauguración y entrega de fondos, la provincia continúa con su plan de fortalecer la infraestructura y los recursos educativos en Hersilia y el departamento San Cristóbal.

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