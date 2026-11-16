El miércoles 18 de noviembre, a partir de las 20 horas, el Taller de Danzas Municipal de Villa Cañás presentará el espectáculo “La vida es hoy”.

Foto: Redes sociales

La muestra se llevará a cabo en el Centro Cultural de la ciudad y contará con la participación de los alumnos del taller. La entrada será libre y gratuita para todos los vecinos interesados.

El evento incluirá presentaciones de danza clásica, española y contemporánea, según informó la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás, que organiza la actividad.

Esta propuesta forma parte de las actividades culturales de fin de año que se desarrollan en la ciudad para promover el arte y la participación comunitaria.

El Centro Cultural está ubicado en el centro de Villa Cañás y será el escenario para esta muestra que busca mostrar el trabajo realizado durante el año por los integrantes del taller.

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