Inauguran red de gas natural en Santa Teresa con inversión millonaria

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este lunes la red de gas natural en Santa Teresa, departamento Constitución. La obra, ejecutada por Litoral Gas, demandó una inversión de 3.600 millones de pesos y beneficiará a 3.257 habitantes de la localidad.

El acto se realizó en el Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9073 José Manuel Estrada, donde Pullaro destacó que la llegada del gas natural mejorará la calidad de vida de los vecinos al brindar mayor comodidad y seguridad. Además, señaló que el acceso al gas puede reducir entre un 60 % y un 67 % los costos energéticos de las empresas y entre un 18 % y un 20 % el costo final de los productos.

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Según el gobernador, esta infraestructura facilitará la producción, impulsará el crecimiento económico y el empleo, atraerá inversiones y promoverá mayor igualdad entre localidades. La obra forma parte de un plan provincial de extensión de gasoductos que se lleva adelante en conjunto entre el Gobierno de Santa Fe y Litoral Gas.

En el acto también participaron el presidente comunal de Santa Teresa, José Giri; los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador por Constitución, Germán Giacomino; el gerente general de Litoral Gas, Dante Dell’Elce; el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa; y el rector del Instituto José Manuel Estrada, Ariel Rotondo.

Impacto en la comunidad y el sector productivo

El senador Germán Giacomino calificó la obra como “un hecho histórico” para Santa Teresa y el departamento Constitución. Destacó que mejorará la calidad de vida y ofrecerá mejores condiciones para empresas, comercios y emprendimientos, además de atraer inversiones y generar empleo.

Giacomino agregó que esta obra es parte de una política provincial para fortalecer el interior con infraestructura, rutas y tendidos eléctricos que aseguren energía en cantidad y calidad.

Por su parte, Dante Dell’Elce resaltó la cooperación público-privada para reducir el déficit de infraestructura y promover el desarrollo provincial. Indicó que Litoral Gas lleva adelante un plan de inversiones superior a 110 millones de dólares y que en los próximos cuatro a cinco años se sumarán casi mil kilómetros de gasoductos, lo que representa cerca del 50 % de la red existente.

Detalles técnicos y ampliación del servicio

La obra en Santa Teresa incluyó la instalación de 14.700 metros de gasoducto de alimentación, la construcción de una nueva estación reguladora de presión y 5.595 metros de red de media presión.

Esta infraestructura permitirá extender el servicio a instituciones clave de la localidad, como escuelas, jardines de infantes, el Instituto Superior José Manuel Estrada, el edificio comunal, el Samco, el hogar de ancianos, los Bomberos Voluntarios, la comisaría, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y la Casa de la Cultura.

Además, la Cooperativa de Los Arroyos donó el terreno donde se construyó la estación reguladora de presión, contribuyendo al avance de la obra.

La iniciativa forma parte del programa Genera, impulsado por la gestión de Pullaro, que financia obras y provisión eléctrica para fortalecer el desarrollo humano y productivo en la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.