El martes 17 de noviembre, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, respondió a las críticas del presidente Javier Milei sobre la gestión contra el narcotráfico en territorio bonaerense.

Foto: Redes sociales

Milei había señalado que su gobierno logró expulsar a los narcotraficantes de Rosario, pero que no podía aplicar el mismo método en Buenos Aires debido a la postura del Ejecutivo provincial. Además, calificó al gobernador Axel Kicillof con un término despectivo.

En respuesta, Alonso utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar la autoridad del presidente y denunciar una deuda millonaria que la Nación mantiene con la provincia. Según el ministro, el Gobierno nacional le debe a Buenos Aires 19,1 billones de pesos, correspondientes a fondos retenidos, obras públicas paralizadas y programas nacionales suspendidos.

La disputa política se centra en la falta de recursos que, según Alonso, limita la capacidad de la provincia para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico en el conurbano bonaerense. La administración de Kicillof sostiene que la retención de partidas, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), afecta directamente la gestión local.

Este cruce se da en un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad y el control del delito complejo son temas recurrentes en la agenda pública. La provincia insiste en que la Nación debe cumplir con los compromisos financieros para mejorar la situación en el territorio.

Por otro lado, Milei mantiene su postura crítica sobre la gestión provincial, mientras que Alonso enfatiza la necesidad de recursos para sostener las políticas de seguridad. La controversia continúa sin señales de acercamiento entre ambas administraciones.

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