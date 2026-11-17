La fiscal Vanina Servidio Pozzi acordó este martes 17 de noviembre la suspensión de juicio a prueba para un joven de 21 años imputado por resistencia a la autoridad y lesiones agravadas en Firmat.

Foto: Redes sociales

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, minutos antes de las 5:00, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió a una vivienda en calle Rafael Obligado al 200, barrio Fredriksson, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un caso de violencia familiar.

Al llegar, los policías observaron al joven agrediendo físicamente a una mujer. Al intentar detenerlo, el hombre opuso resistencia y atacó a los efectivos, quienes lograron reducirlo. Uno de los oficiales sufrió una fisura en la muñeca derecha durante el forcejeo, lesión que fue confirmada por un examen médico.

El joven permaneció detenido desde la madrugada del domingo hasta la audiencia del martes 17, cuando la fiscal Servidio Pozzi informó que se consideró la ausencia de antecedentes penales y el acuerdo de la víctima para avanzar con la probation.

Como parte de la medida, el imputado recuperó la libertad bajo estrictas reglas de conducta y deberá realizar una donación económica destinada al Hospital General San Martín de Firmat.

La causa fue tramitada por el Ministerio Público de la Acusación y validada por la Justicia local. La donación y las condiciones impuestas buscan reparar parcialmente el daño causado y evitar la continuidad del proceso penal.

El caso se suma a otros episodios de violencia y agresiones a policías en la región, que mantienen la atención de las autoridades y la comunidad.

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