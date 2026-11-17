El martes 17 de noviembre de 2026, un suboficial de la policía de Santa Fe fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por agredir a un hombre y falsificar declaraciones en un acta de procedimiento. Los hechos ocurrieron en agosto de 2021 en la zona oeste de la ciudad, en inmediaciones de Boulevard Pellegrini al 3.900.

El condenado es Dulio Omar Sánchez, de 34 años, quien actuó junto a otros dos agentes que también recibieron condenas. La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche en un juicio oral realizado en los tribunales de la capital provincial. Además de la pena de prisión condicional, Sánchez fue inhabilitado por cinco años para ejercer funciones policiales, tiene prohibido acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima y no puede portar armas.

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El fiscal que llevó adelante la investigación, Ezequiel Hernández, explicó que el procedimiento ocurrió minutos después de las 4 de la madrugada del 21 de agosto de 2021. Según detalló, los policías privaron de la libertad a un hombre, lo amenazaron, le apuntaron con armas reglamentarias y lo golpearon, causándole heridas y cortes en distintas partes del cuerpo.

Luego de la agresión, los agentes trasladaron a la víctima a la Seccional Sexta, donde redactaron un acta de procedimiento que contenía declaraciones falsas. Estas falsedades, según Hernández, afectaron la investigación penal tanto sobre la agresión como sobre posibles delitos cometidos por la persona agredida.

Durante el juicio, se presentaron diversas pruebas, entre ellas registros fílmicos de la cámara de seguridad número 25 del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe. El fiscal afirmó que las imágenes fueron determinantes para confirmar la violencia institucional ejercida por los policías y para demostrar la falsedad de lo consignado en el acta.

Sánchez fue condenado como coautor de los delitos de vejaciones y falsedad ideológica en instrumento público, agravados por haber sido cometidos por un funcionario público en abuso de sus funciones.

Los otros dos policías condenados son el oficial Mario Alberto Romero, de 47 años, y el suboficial Héctor Luis Tersaghi, de 46. Ambos recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional y una inhabilitación absoluta por seis años, por los mismos delitos que Sánchez.

Fuente: parte de prensa oficial.

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