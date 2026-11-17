Dos hombres fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por su presunta participación en la venta de drogas al menudeo en San Antonio de Obligado, departamento General Obligado.

La medida fue ordenada por el juez Gustavo Gon a pedido del fiscal Sebastián Galleano, durante una audiencia realizada en los tribunales de Las Toscas. Los imputados, hermanos de 35 y 38 años, fueron acusados de comercializar estupefacientes desde una vivienda y un kiosco.

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Según explicó el fiscal, la investigación comenzó en julio tras una denuncia anónima recibida por la Policía de Investigaciones (PDI). Luego de distintas diligencias, se obtuvieron indicios que motivaron la realización de allanamientos el viernes pasado.

En el domicilio de uno de los imputados se secuestraron envoltorios con cocaína, una balanza de precisión con restos de esa sustancia, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un revólver sin cachas. En el kiosco del otro hermano se encontraron plantas de marihuana, un picador metálico con restos de esa droga, tres teléfonos celulares, un cartucho calibre .44 y una ojiva.

El fiscal señaló que, aunque la defensa se opuso, el juez consideró que la prisión preventiva era necesaria debido a los riesgos procesales que no podían ser mitigados con medidas alternativas.

El caso forma parte de los Objetivos Priorizados del Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal.

Fuente: parte de prensa oficial.

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