El martes 17 de noviembre, Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), solicitó la renuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y presentó una denuncia penal contra ella y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Foto: Redes sociales

Barrionuevo cuestionó la gestión de Pettovello, señalando que no cumple con sus funciones y responsabilizándola por la demora en la homologación de los acuerdos salariales y la certificación de las autoridades electas del gremio. El sindicalista encabezó el lunes 16 una movilización frente al Ministerio de Capital Humano para exigir la rápida resolución de estos temas.

El dirigente calificó a Cordero con términos despectivos y afirmó que la Jefatura de Gabinete debería intervenir en la Secretaría de Trabajo para acelerar la solución de los conflictos. Según Barrionuevo, los convenios paritarios firmados con el Gobierno llevan meses sin homologarse, lo que afecta a los trabajadores que esperan el pago de los aumentos acordados.

La denuncia penal presentada acusa a Pettovello y Cordero de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión y desobediencia de una orden judicial. El reclamo central se basa en la negativa del Ministerio a emitir el certificado que valida a las autoridades electas en las elecciones internas del sindicato, realizadas el 29 de diciembre de 2025, en las que ganó la lista liderada por Barrionuevo.

El Ministerio de Capital Humano fundamenta su postura en una denuncia por supuestas irregularidades presentada por Dante Camaño, líder de la oposición dentro de UTHGRA. Como resultado, el sindicato se encuentra sin una conducción formal reconocida por el Gobierno, aunque tampoco se ha ordenado su intervención.

En respuesta, la ministra Pettovello rechazó las acusaciones a través de sus redes sociales y recordó que el conflicto está judicializado. Indicó que el Ministerio presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para no acatar el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenaba la certificación de las autoridades del gremio.

Pettovello también denunció haber recibido presiones y hostigamientos por parte del sindicato para que el Gobierno revierta la judicialización de las elecciones. Por este motivo, anunció que iniciará acciones legales para proteger su integridad moral y física.

Este enfrentamiento entre el sindicato y el Ministerio mantiene en incertidumbre la conducción formal de UTHGRA y la homologación de los acuerdos salariales, situación que afecta a los trabajadores del sector turístico, hotelero y gastronómico.