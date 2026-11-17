El martes 17 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba emitió un pedido de colaboración para encontrar a dos hermanas desaparecidas, Mía Azul Luna y Alma Celeste Luna, de 12 y 11 años respectivamente.

Foto: Redes sociales

Las niñas fueron reportadas como ausentes sin que se hayan difundido detalles sobre cuándo o en qué circunstancias desaparecieron. La Unidad Territorial Integrada 14, con sede en barrio Argüello Norte, Córdoba, difundió las características físicas de ambas para facilitar su identificación.

Mía Azul Luna mide aproximadamente 1,40 metros, es de contextura delgada y tiene cabello castaño claro hasta los hombros con flequillo recto. Su hermana Alma Celeste Luna mide cerca de 1,30 metros, también es delgada y tiene el pelo oscuro, cortado a la altura de los hombros con flequillo recto.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de las niñas que se comunique con la Unidad Territorial Integrada 14, ubicada en Bulevar Los Alemanes 6778. Los teléfonos habilitados son 4481016, internos 34661, 34662, 34663 y 34664. También se puede acudir a cualquier dependencia policial o judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la importancia de la colaboración ciudadana en las primeras etapas de la búsqueda, ya que esto aumenta las probabilidades de encontrar a las menores en buen estado.

Además, recordaron que los avisos pueden hacerse de inmediato a la policía más cercana, al 911 o a las fiscalías de turno. La difusión de las imágenes y descripciones físicas de las hermanas se está replicando en medios de comunicación, redes sociales y canales institucionales para maximizar el alcance del pedido y facilitar la recopilación de testimonios.

La búsqueda continúa abierta y las autoridades mantienen la recepción de datos para avanzar en la investigación.