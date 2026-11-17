El martes 17 de noviembre, el juez penal de Santa Fe, Octavio Silva, admitió a la Municipalidad de Sauce Viejo como querellante en una causa que investiga presuntas acciones delictivas atribuidas a dirigentes del gremio Asoem.

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La investigación incluye denuncias por bloqueos de obradores y servicios públicos, ingresos violentos a lugares de trabajo y agresiones físicas. La resolución se produjo tras una audiencia en tribunales donde participaron el fiscal Marcelo Nessier, los querellantes Ignacio Alfonso y Clara Vázquez, y los defensores de los sindicalistas denunciados, José Mohamad y Luis Miguel Massot.

Los acusados son Juan Ramón Medina, Secretario General de Asoem, y Pablo Daniel Villalba, Subsecretario de Gestión Territorial del gremio. Ambos enfrentan cargos por los hechos denunciados, aunque sus abogados se opusieron a la incorporación de la querella municipal.

El juez Silva hizo lugar al pedido del municipio, que contó con el respaldo del fiscal Nessier, responsable de la investigación en el Ministerio Público de la Acusación.

Las denuncias presentadas por la Municipalidad de Sauce Viejo señalan que Asoem realizó medidas de paro consideradas ilegales por falta de competencia territorial y representatividad en la jurisdicción. Según el municipio, estas acciones tuvieron fines extorsivos e intimidatorios para quienes intentaban trabajar.

Además, se acusa al gremio de bloquear la circulación de camiones de recolección de residuos, camiones regadores y el tránsito de personas, afectando servicios públicos esenciales.

Un hecho destacado en la denuncia ocurrió el 20 de mayo, cuando alrededor de 50 personas vinculadas a Asoem ingresaron al obrador norte y agredieron a trabajadores que no adhirieron a la medida de fuerza.

También se señala que el gremio incumplió una orden judicial que le prohibía acercarse a menos de 200 metros de dependencias municipales, lo que constituye una desobediencia a la justicia.

La incorporación de la Municipalidad de Sauce Viejo como querellante permitirá que el municipio participe activamente en el proceso judicial y aporte pruebas para esclarecer los hechos denunciados.

El caso sigue en trámite bajo la supervisión del juez Silva y el fiscal Nessier, mientras se esperan nuevas audiencias y medidas procesales para avanzar en la investigación.