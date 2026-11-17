La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró un cuchillo, teléfonos celulares y prendas con manchas que podrían ser sangre luego de hallar sin vida a una mujer de 28 años en el barrio General Alvear de la ciudad de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

El hecho ocurrió el martes 17 de noviembre. Tras el hallazgo, las autoridades detuvieron a dos personas vinculadas al caso, aunque la fiscal a cargo aún no definió sus roles específicos en la investigación.

La causa continúa en etapa de recopilación de pruebas y análisis forenses para determinar las circunstancias del fallecimiento y la posible relación de los detenidos con el hecho.

En este marco, la PDI mantiene las diligencias para esclarecer el caso y se espera que en los próximos días se avance en las imputaciones formales y en la reconstrucción de los hechos.

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