Secuestran cuchillo y prendas tras hallazgo de mujer fallecida en barrio Alvear
La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró un cuchillo, teléfonos celulares y prendas con manchas que podrían ser sangre luego de hallar sin vida a una mujer de 28 años en el barrio General Alvear de la ciudad de Santa Fe.
Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió el martes 17 de noviembre. Tras el hallazgo, las autoridades detuvieron a dos personas vinculadas al caso, aunque la fiscal a cargo aún no definió sus roles específicos en la investigación.
La causa continúa en etapa de recopilación de pruebas y análisis forenses para determinar las circunstancias del fallecimiento y la posible relación de los detenidos con el hecho.
En este marco, la PDI mantiene las diligencias para esclarecer el caso y se espera que en los próximos días se avance en las imputaciones formales y en la reconstrucción de los hechos.
Notas relacionadas
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
Atlético Mineiro llega a la final ante Boca con siete partidos sin ganar
NBA: Spurs sumó su 12ª victoria y LeBron hizo historia
Rufino recibe exhibición de energías renovables este martes
Juan Otero sufrió luxación de rótula durante partido de fútbol
Argentina enfrenta a Costa Rica en Córdoba en último amistoso de 2026