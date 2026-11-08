Un comercio de Firmat fue distinguido por su trayectoria y compromiso local

El comercio firmatense Calzados Mariela fue reconocido con el Premio al Mérito Comercial ADEESSA 2026, una distinción que se entrega anualmente a establecimientos de distintas localidades del sur santafesino por su trayectoria y participación en la actividad económica de la región.

La entrega se realizó el viernes 6 de noviembre en Cañada de Gómez, durante la 16ª Celebración del Día del Comercio, organizada en el ámbito de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (ADEESSA).

En esta edición, Calzados Mariela fue el establecimiento elegido por el Centro Económico Firmat para representar a la ciudad y recibir el reconocimiento regional.

Los motivos de la distinción

Desde el Centro Económico Firmat explicaron que la elección estuvo vinculada con la trayectoria comercial del establecimiento, su compromiso con la economía local y su participación en las actividades que impulsa el Centro Comercial Abierto (CCA) Firmat.

La institución consideró especialmente la continuidad del trabajo desarrollado por el comercio y su integración en las iniciativas destinadas a fortalecer la actividad comercial de la ciudad.

Además, la distinción reconoce la participación de los establecimientos en la vida económica de sus comunidades, un aspecto que forma parte de las actividades promovidas por las entidades empresarias de la región.

El reconocimiento del Centro Económico Firmat

Tras la ceremonia, la comisión directiva del Centro Económico Firmat felicitó a los propietarios y al equipo de trabajo de Calzados Mariela.

«Nos llena de orgullo que este reconocimiento quede en manos de un comercio que, con su trabajo diario y calidez, hace crecer a nuestra comunidad», expresaron desde la institución.

El mensaje destacó el vínculo del establecimiento con la ciudad y su participación en las propuestas comerciales impulsadas a nivel local.

Por otro lado, la elección permitió que Firmat estuviera representada en una nueva edición del encuentro regional, que reúne a instituciones vinculadas con el comercio y la actividad empresarial del sur provincial.

Una distinción para el comercio regional

El Reconocimiento al Mérito Comercial forma parte de las actividades anuales de ADEESSA y constituye una instancia de reconocimiento a establecimientos seleccionados por las entidades empresarias de sus respectivas localidades.

En el caso de Firmat, el Centro Económico tuvo a su cargo la elección del comercio distinguido, considerando su trayectoria y participación institucional.

La ceremonia desarrollada en Cañada de Gómez reunió el reconocimiento a la actividad comercial con la celebración de una nueva edición del Día del Comercio.

Con esta distinción, Calzados Mariela se incorpora a los comercios reconocidos en la edición 2026 del encuentro regional. La información difundida no precisó los años de actividad del establecimiento ni los detalles del proceso de selección.