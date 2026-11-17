Un hombre de 29 años fue condenado a tres años y siete meses de prisión por agredir a dos policías y cometer un hurto en Hughes, departamento General López. La sentencia fue dictada el martes 17 de noviembre en un juicio oral y público realizado en los tribunales de Melincué.

El condenado, identificado como Axel Matías Marco, recibió la pena por los delitos de lesiones leves dolosas agravadas, hurto, desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, fue declarado reincidente, ya que la condena actual se unificó con una sentencia anterior que aún no había cumplido.

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La fiscal Susana Pepino, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate, explicó que la pena aplicada incluye siete meses correspondientes a una condena previa cuya ejecución condicional fue revocada.

Detalles del caso

Según la fiscal, el 21 de abril de este año Marco ingresó a una vivienda de la primera cuadra de la calle Héctor Pernigotti en Hughes, presuntamente a través de un balcón sin medidas de seguridad, y sustrajo una consola de videojuegos.

Una mujer que reside en el inmueble advirtió la falta del equipo y luego lo reconoció en un local de venta de productos tecnológicos, donde el dueño le devolvió la consola. El comerciante indicó que Marco había dejado el objeto como permuta por un teléfono celular.

Al día siguiente, minutos después de las 15:30, Marco se presentó en una comisaría tras enterarse por personas de su entorno que la policía lo buscaba. Allí, los efectivos le informaron que estaba siendo investigado por hurto y que debía ser detenido.

La fiscal relató que Marco se resistió violentamente, empujó a una inspectora y huyó corriendo hacia la vía pública. Tras una persecución por varias calles, la policía lo encontró en una vivienda donde agredió a una agente durante un forcejeo. Finalmente, fue detenido.

Marco fue condenado por lesiones leves dolosas agravadas por haber sido cometidas contra una agente policial en ejercicio de sus funciones, hurto, desobediencia y resistencia a la autoridad.

Fuente: parte de prensa oficial.

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