El martes 17 de noviembre, el juez de segunda instancia Matías Drivet confirmó la prisión preventiva de un joven de 18 años, identificado por las iniciales ASV, investigado por intentar matar a una persona en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal.

La decisión se tomó durante una audiencia de apelación realizada en los tribunales de Rafaela. Además del intento de homicidio, se le atribuyen amenazas con un arma blanca y lesiones a otra persona con una gomera, hechos ocurridos el 28 de agosto pasado.

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Según informó el fiscal Emiliano Odriozola, a cargo de la investigación, el acusado actuó junto con su hermano menor de edad en un plan que buscaba causar la muerte de la víctima. En la noche del 28 de agosto, interceptaron a un hombre que circulaba en motocicleta en la intersección de calles San Juan y Altamirano, y uno de ellos le propinó un golpe en la cabeza con un machete.

El fiscal explicó que la agresión no tuvo consecuencias fatales gracias a la intervención policial y a la rápida atención médica que recibió la víctima. Odriozola agregó que, horas antes, el imputado había atacado a otro hombre en Pasaje Sieber y Juan José Paso, disparándole tuercas con una gomera, lo que le provocó heridas cortantes y contusas en el rostro.

Más tarde, alrededor de las 22:30, el mismo joven y su hermano agredieron físicamente a esta segunda persona con un palo, causándole nuevas lesiones. En otra ocasión, también exhibieron una gomera y un machete para amenazar a un hombre, aunque esta agresión no se concretó porque la víctima se retiró.

El juez Drivet rechazó los argumentos de la defensa y avaló la prisión preventiva dictada por el juez de primera instancia, Juan Gabriel Peralta. Según el magistrado, la evidencia presentada acredita la probable autoría de los hechos y existe riesgo de entorpecimiento de la investigación si el imputado recupera la libertad.

El joven está imputado por tentativa de homicidio, amenazas calificadas por el uso de armas, lesiones leves y agravamiento por la participación de un menor de edad.

Fuente: parte de prensa oficial.

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