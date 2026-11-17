Amenazan a Pullaro tras detención del hijo de narco en Rosario
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue amenazado mediante un llamado telefónico recibido en la central del 911 de Rosario el domingo 15 de noviembre a las 22.30. La comunicación, que duró aproximadamente 20 segundos, incluyó una exigencia para liberar a Santino Alvarado, hijo del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, detenido días antes en un operativo en la región.
Foto: Redes sociales
El Ministerio de Seguridad provincial confirmó la existencia de la amenaza y señaló que, ante la gravedad del hecho, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino para iniciar la investigación correspondiente. Además, la Policía de Santa Fe emitió el lunes 16 una circular interna dirigida a las patrullas operativas para que extremen las precauciones durante sus tareas de prevención en la vía pública.
Santino Alvarado fue detenido en un operativo realizado en la ciudad de Funes, en el marco de una causa vinculada al narcotráfico que involucra a su padre, Esteban Lindor Alvarado, un referente histórico en la zona. La detención generó preocupación en las autoridades por posibles represalias, lo que motivó la alerta policial y las medidas de seguridad reforzadas.
Por el momento, no se reportaron incidentes adicionales relacionados con la amenaza y la investigación continúa en curso para identificar al autor del llamado. Las autoridades mantienen el seguimiento del caso y evalúan nuevas acciones para garantizar la seguridad del gobernador y del personal policial en la región.
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