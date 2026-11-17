La jueza Mariana Vidal dictó prisión preventiva para un hombre de 36 años en una audiencia realizada el martes 17 de noviembre en los Tribunales de Venado Tuerto. La medida fue solicitada por el fiscal Iván Gastón Raposo, quien investiga cuatro imputaciones contra el acusado, entre ellas un robo violento, amenazas a dos exparejas y el incumplimiento de una prohibición judicial de acercamiento.

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El hecho principal ocurrió en la madrugada del 2 de abril de 2026 en una vivienda de calle Caparrós, donde también funciona una despensa. Según la investigación, el hombre ingresó por la parte trasera del inmueble, saltando un tapial, y sorprendió a una mujer de 66 años que cuidaba la propiedad de su hija. Cubierto con una frazada, la obligó a entrar y la intimidó con un objeto que parecía un arma.

Dentro de la casa, el acusado ordenó a la víctima acostarse y cubrirse el rostro mientras le exigía que revelara dónde estaba el dinero. Se llevó aproximadamente 600.000 pesos en efectivo, un teléfono celular, documentación y otros elementos de valor antes de escapar.

Durante la investigación, se reunieron testimonios, registros de operaciones en la cuenta de Mercado Pago de la víctima y otros indicios que apuntaron al imputado. En el lugar se encontró un cuchillo que podría estar vinculado al robo.

Además, el fiscal Raposo presentó evidencias de amenazas contra dos mujeres con las que el acusado mantuvo relaciones sentimentales. En marzo, habría ido al domicilio de una expareja y, en presencia de sus hijos, amenazó con matarla y enviar a otra persona para agredirla. En julio, envió mensajes intimidatorios a una segunda ex pareja, quien denunció hostigamiento y expresó temor por su seguridad.

En agosto, el hombre incumplió una orden judicial que le prohibía acercarse y contactarse con una de las denunciantes, lo que sumó una imputación por desobediencia a la autoridad.

El acusado tiene un antecedente penal relevante: fue condenado el 26 de noviembre de 2014 a 11 años de prisión por homicidio agravado con arma de fuego y otros delitos como robo calificado, lesiones leves, amenazas calificadas, desobediencia y portación de arma. Cumplió la condena y recuperó la libertad el 12 de noviembre de 2025.

Cuatro meses después, comenzaron los hechos que motivan la nueva investigación. El fiscal destacó la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta judicial firme ante la reiteración de conductas delictivas.

El 13 de noviembre de 2026, el sospechoso fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico en las inmediaciones de las calles Pavón y Caparrós. Tras la formulación de cargos, la jueza Vidal dispuso la prisión preventiva, medida que busca proteger a las víctimas y garantizar el avance del proceso judicial.

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