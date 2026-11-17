Un hombre de 25 años fue condenado a cinco años de prisión por participar en un robo ocurrido en una panadería de la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue dictada este martes 17 de noviembre en un juicio abreviado realizado en los tribunales provinciales.

El condenado fue identificado como José Antonio González. Reconoció su responsabilidad como coautor del delito, que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2024 en un comercio ubicado en Avenida Freyre al 3.100.

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Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, Omar De Pedro, González actuó junto a otro hombre, identificado por las iniciales BMR, quien permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana cuando ambos ingresaron al local y amenazaron a una empleada con un hierro de aproximadamente 15 centímetros que simulaba un cuchillo. Mientras uno de los hombres intimidaba a la víctima, el otro abrió la caja registradora y sustrajo 61.200 pesos.

Minutos después, ambos fueron detenidos por la policía en la esquina de Naciones Unidas y Boulevard Pellegrini. En el operativo se recuperaron el dinero robado y el arma utilizada.

González aceptó la calificación de robo calificado por el uso de arma y acordó los términos del juicio abreviado junto a su defensa. La víctima fue notificada de la resolución y manifestó su conformidad con la condena.

El fiscal De Pedro destacó que la investigación continúa abierta respecto al otro imputado, que sigue bajo custodia judicial.

Fuente: parte de prensa oficial.

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