La defensa de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), solicitó el martes 17 de noviembre la exclusión de unos audios como prueba en la causa que investiga presuntas coimas.

Foto: Redes sociales

El pedido se fundamenta en un informe de la División Acústica Forense de Gendarmería Nacional, que concluyó que los archivos de voz no son auténticos y no pudieron atribuirse con certeza al ex funcionario.

El jueves 12 de noviembre se incorporaron al expediente los resultados de los estudios periciales sobre los audios entregados por el periodista Mauro Federico, que ya habían sido adelantados por el Gobierno nacional.

El informe oficial, que consta de 74 páginas, señala que no fue posible establecer si las señales de habla analizadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo. Además, advierte que los audios presentan características compatibles con un proceso de regrabación, discontinuidades abruptas y posibles puntos de corte.

Los peritos indicaron que no lograron determinar el tipo de edición ni pudieron confirmar si las emisiones vocales son de origen natural o fueron recreadas digitalmente. Tampoco detectaron irregularidades que permitan afirmar que se usaron sistemas de inteligencia artificial para generar o modificar los audios.

En este marco, la defensa de Spagnuolo pidió que estos archivos sean excluidos como prueba, cuestionando su validez para la causa judicial.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas definiciones sobre la admisibilidad de las pruebas y el avance del proceso judicial.

Notas relacionadas